Elezioni a Capaccio e in altri tre comuni si vota fino alle 15 | l' affluenza e tutti gli aggiornamenti

Oggi, lunedì 26 maggio 2025, si tengono le elezioni comunali a Capaccio Paestum e in altri tre comuni della provincia di Salerno: Castelnuovo di Conza, Ispani e Sant'Angelo a Fasanella. Le urne sono aperte dalle 7 alle 15, e l'affluenza alle urne sarà monitorata attentamente. Gli aggiornamenti su questa tornata elettorale sono attesi con interesse, soprattutto in un momento cruciale per la scelta dell'erede di Alfieri.

