Elezioni 117 Comuni al voto Affluenza in calo

Oggi si svolgono le elezioni per il rinnovo di 117 consigli comunali in Italia, con urne aperte fino alle 15. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Genova, Ravenna, Matera e Taranto. Tuttavia, l'affluenza è in calo, attestandosi sotto il 44% alle 23 di ieri. Servizio di Leonardo Possati per TG2000.

