Elettra Lamborghini viaggia in jet privato con due borse firmate da oltre 100mila euro

Elettra Lamborghini torna dal suo viaggio di compleanno tra Las Vegas e Miami, continuando a sorprendere i suoi fan con il suo stile di vita lussuoso. Sul suo profilo social, ha condiviso immagini delle due borse firmate che ha portato a bordo del suo jet privato, il cui valore supera i 100mila euro. Scopri di più sui dettagli di queste icone di moda e i designer che le hanno create.

Elettra Lamborghini sta tornando da un viaggio di compleanno a Las Vegas e Miami e sui social ha mostrato le borse che ha portato a bordo del suo jet privato: ecco chi le ha firmate e quanto costano... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Elettra Lamborghini viaggia in jet privato con due borse firmate da oltre 100mila euro

Super compleanno sul jet privato per Elettra Lamborghini, festa nel cielo sopra Las Vegas - Elettra Lamborghini festeggia il suo 31° compleanno con uno straordinario volo su un jet privato sopra Las Vegas. 🔗continua a leggere

Elettra Lamborghini firma con Universal Music México - Elettra Lamborghini inaugura un nuovo capitolo internazionale firmando con Universal Music México. La collaborazione vedrà la casa discografica occuparsi della pubblicazione delle sue prossime produzioni in spagnolo e inglese, segnando un passo importante nella sua carriera oltre i confini italiani e europei. 🔗continua a leggere

Elettra Lamborghini firma con Universal Music Mèxico “Entusiasta e felicissima” - Elettra Lamborghini entusiasma i fan annunciando la firma con Universal Music Messico, segnando il suo ingresso nel mercato internazionale. 🔗continua a leggere

Elettra Lamborghini viaggia in jet privato con due borse firmate da oltre 100mila euro - Elettra Lamborghini sta tornando da un viaggio di compleanno a Las Vegas e Miami e sui social ha mostrato le borse che ha portato a bordo del suo jet privato ... 🔗Da fanpage.it

Super compleanno sul jet privato per Elettra Lamborghini, festa nel cielo sopra Las Vegas - Volo speciale con palloncini e torta per la cantante bolognese che compie 31 anni. Tra storie e post sui social arrivano i primi festeggiamenti della regina del twerk, che insieme al marito Afrojack è ... 🔗Scrive msn.com

Spaventoso incidente in volo per Elettra Lamborghini e Afrojack - (Tiscali) 09/09/2022 - 17:19 - Attimi di panico per Elettra Lamborghini e il marito Afrojack durante un volo in jet privato. L'aereo su cui viaggiava la coppia si è trovato improvvisamente in ... 🔗Scrive informazione.it