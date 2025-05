Elementari di Ghiarda è polemica FdI | Dal Comune poca trasparenza

Le elementari di Ghiarda si trovano al centro di una polemica sollevata da Fratelli d’Italia, accusando l’amministrazione comunale di Reggio Emilia di mancanza di trasparenza. Dopo il controverso caso Marmirolo, infatti, le famiglie apprendono con disappunto che anche per il prossimo anno le classi della scuola primaria saranno suddivise tra due sedi, contrariamente alle promesse di una soluzione definitiva.

Dopo il caso Marmirolo, ancora una volta l'amministrazione comunale di Reggio Emilia si mostra indifferente nei confronti delle famiglie 'dimenticandosi' di comunicare che anche per il prossimo anno le classi della scuola primaria di Ghiarda verranno divise tra due sedi, pur avendo promesso la fine della costruzione della mensa per settembre 2025. Questa la denuncia di Cristian Paglialonga, capogruppo di FdI in consiglio comunale a Reggio, dopo aver preso visione della risposta dell'assessore Mamhoud alla interrogazione del capogruppo di Coalizione Civica, Fabrizio Aguzzoli in merito al futuro della scuola e dello svolgimento dei lavori di ristrutturazione della mensa...