Edge aiuta le imprese a sfidare le calamità

Edge si propone come partner strategico per le imprese nel fronteggiare le calamità naturali. Di fronte a sfide come alluvioni e terremoti, è fondamentale avere un supporto solido per garantire la continuità operativa. Le recenti evidenze delle ondate di maltempo in Italia testimoniano quanto sia cruciale prepararsi e reagire efficacemente, proteggendo così il patrimonio aziendale e sostenendo la resilienza economica.

ALLUVIONI, terremoti e altre calamità. Le catastrofi naturali possono essere una sciagura per il mondo delle imprese, come testimoniano le cronache degli ultimi anni sulle ondate di maltempo che colpiscono un po' tutta Italia e mettono in ginocchio centinaia di aziende. Non a caso, il mondo delle assicurazioni punta con crescente convinzione sulle polizze che proteggono da questo tipo di rischi. Lo sa bene Manfredo Sciarretta (nella foto a sinistra), ad di Edge, broker assicurativo che mira a ritagliarsi uno spazio significativo nell'offerta di coperture contro i danni destinate proprio al mondo delle imprese...

