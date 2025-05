ecco le nuove date dei playout di serie b dopo il terremoto legato alla vicenda del brescia

Le recenti vicende legate al Brescia hanno portato a un ricalendarizzazione dei playout di Serie B. Le squadre che parteciperanno agli spareggi per evitare la retrocessione non sono ancora ufficiali, ma la Lega B ha annunciato che le partite si svolgeranno il 15 e il 20 giugno. Il Consiglio federale ha affrontato oggi il tema del rinvio, portando a questo aggiornamento cruciale.

