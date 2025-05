Ecco le farmacie di Monza dove gli over 65 ma non solo hanno sconti su medicine ed esami

Scopri le agevolazioni pensate per gli over 65 a Monza: da giugno, ogni mercoledì, le 11 farmacie comunali offriranno uno sconto del 10% su numerosi prodotti parafarmaceutici. Un'iniziativa che mira a sostenere la salute e il benessere degli anziani, garantendo un accesso più facile e conveniente a medicine ed esami. Ecco i dettagli e le farmacie aderenti all'iniziativa.

Per i monzesi over 65 sconti per gli acquisti in una delle 11 farmacie comunali della città. A partire dal mese di giugno, nella giornata di mercoledì, le 11 farmacie comunali applicheranno uno sconto del 10% a tutti gli over 65 su una vasta gamma di prodotti parafarmaceutici da banco. Un... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Ecco le farmacie di Monza dove gli over 65 (ma non solo) hanno sconti su medicine ed esami

