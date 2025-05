Ecco il gatto selvatico europeo | Specie rara ma in continua espansione

Il gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris) è una specie rara che sta vivendo una continua espansione. L'Osservatorio Lupo Fidenza si dichiara orgoglioso di aver documentato per primo la sua presenza nei Parchi del Ducato, un segnale incoraggiante per la biodiversità locale. Il coinvolgimento del dottor Stefano Anile dell'Università di Palermo conferma l'importanza di questo ritrovamento nell'ambito della conservazione ambientale.

"Siamo particolarmente felici ed orgogliosi - sottolinea l'Osservatorio Lupo Fidenza - nell'aver registrato per primi la presenza del gatto selvatico (Felis silvestris silvestris) all'interno dei Parchi del Ducato. Avevamo chiesto conferma al dottor Stefano Anile dell'Università di Palermo, uno...

