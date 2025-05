Ecco il controllo di ’vicinato’ Nuovi gruppi

Oggi alle 18.30, presso il Cenacolo degli Agostiniani, si svolgerà un incontro pubblico incentrato sul tema della sicurezza, con la creazione di nuovi gruppi di controllo di vicinato. Saranno presenti il sindaco Alessio Mantellassi, la giunta comunale e i rappresentanti delle forze dell'ordine, tra cui carabinieri, polizia e guardia di finanza. Un'opportunità per discutere strategie e rafforzare il senso di comunità e sicurezza.

L'amministrazione fa infatti sapere che nei mesi scorsi ha ripreso il via il lavoro sul progetto del controllo di vicinato varato nel 2017 e che sono stati organizzati degli incontri bimestrali con l'amministrazione comunale, la polizia municipale e tutti i coordinatori dei gruppi...

