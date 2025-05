ecco i rendimenti dei btp italia di maggio 2025

Il 26 maggio 2025, i rendimenti dei BTP Italia mostrano segnali di stabilità, con il differenziale rispetto ai Bund decennali tedeschi in calo a 97,9 punti. Il rendimento annuo italiano rimane fermo al 3,58%, mentre quello tedesco presenta un aumento di 3,7 punti. Questi dati riflettono le attuali dinamiche del mercato obbligazionario, influenzate da fattori economici nazionali e internazionali.

Milano, 26 maggio 2025 - Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi apre in calo sotto i 100 punti, contro i 101,6 punti della chiusura di venerdì scorso, segnando per l'esattezza 97,9 punti. Il rendimento annuo italiano appare invariato al 3,58%, mentre sale di 3,7 punti quello tedesco al 2,6%. Cos’è il Btp Italia Il Btp Italia è un titolo di Stato che cresce insieme all’inflazione, cioè aumenta il suo rendimento se i prezzi al consumo salgono. In pratica, paga interessi ogni sei mesi (le cedole), calcolati su un capitale che viene aggiornato in base al costo della vita. Se l’inflazione scende o va sotto zero (deflazione), lo Stato garantisce comunque un interesse minimo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net