Eboli alla guida di un veicolo a noleggio senza patente | denunciato 39enne

Durante un’operazione di controllo a Eboli, la Polizia Municipale ha denunciato un 39enne residente in provincia di Salerno, già noto alle forze dell'ordine, per guida imprudente di un veicolo a noleggio senza patente. L'intervento ha messo in luce l'irregolarità del conducente, sottolineando l'importanza delle verifiche sul rispetto delle norme stradali.

