E' un dilettante Martelli inchioda Trump | perché non ferma la guerra

Claudio Martelli, portavoce del Nuovo Psi, critica aspramente Donald Trump per la sua mancanza di azione contro la guerra in Ucraina. Sottolineando la pericolosa sottovalutazione della leadership russa, Martelli accusa l'ex presidente statunitense di non affrontare adeguatamente le ambizioni di Putin, che continua a perseguire i suoi obiettivi espansionistici senza alcuna volontà di negoziare.

Claudio Martelli, portavoce del Nuovo Psi, parla della guerra in Ucraina e inchioda Donald Trump alle sue responsabilità. Secondo Martelli, il presidente degli Stati Uniti ha sottovalutato la posizione di Putin che non ha alcuna intenzione di negoziare perché è convinto di poter rosicchiare altri territori in Ucraina. "Viene anche il dubbio che Trump voglia essere sempre al centro dell'attenzione dei media del mondo. In fondo credo che lui sia un dilettante e che abbia sottovalutato la gravità del conflitto e dell'aggressione russa all'Ucraina e tutte le conseguenze che ha portato. Adesso si trova in difficoltà perché è costretto a prendere atto della volontà di Putin di non negoziare perché ritiene di conquistare altro territorio e quindi non ha interesse a negoziare e fermare la guerra"... 🔗 Leggi su Iltempo.it