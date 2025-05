È ubriaco fradicio e litiga con la fidanzata | calci e pugni ai carabinieri

Una notte di violenza ha segnato Castel Goffredo (Mn) tra il 25 e il 26 maggio, quando un 30enne pregiudicato, ubriaco fradicio, ha aggredito la fidanzata e poi i carabinieri intervenuti per placare la situazione. L'intervento delle forze dell'ordine, sollecitato da una chiamata d'emergenza, si è trasformato in un violento scontro, culminando nell'arresto dell'uomo.

Una notte di violenza quella tra sabato 25 e domenica 26 maggio a Castel Goffredo (Mn), dove un 30enne pregiudicato è stato arrestato dopo aver aggredito i carabinieri intervenuti per sedare una lite domestica. Tutto è cominciato con una telefonata d'allarme arrivata al 112: a chiamare è stata...

