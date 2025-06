E T l’extra-terrestre l’alieno pensato da Spielberg fu interpretato da due nani e da un ragazzino disabile

Nel 1982, Steven Spielberg rivoluzionò il cinema con "E.T. l'extra-terrestre", un capolavoro che ha saputo unire magia e realtà. Affidando il ruolo del celebre alieno a due nani e a un ragazzino disabile, il regista ha aperto la strada a una nuova sensibilità nel racconto cinematografico. Oggi, in un'epoca in cui l'inclusione è al centro della discussione culturale, il film continua a ispirare e a farci riflettere su

Era il 1982 e Steven Spielberg portò nelle sale cinematografiche (o cinematografò, per gli intenditori) " E.T. l'extra-terrestre ", un film di fantascienza che mescolava infanzia e malinconia con una regia sorprendentemente misurata, molto più " family friendly " rispetto all'ambientazione cupa e misteriosa del suo ultimo lavoro, ovvero " Incontri ravvicinati del terzo tipo ". La pellicola nasce da un'idea di Spielberg maturata dopo il divorzio dei genitori, e (come tutti sanno) è incentrata sul rapporto tra un ragazzino e una creatura extraterrestre abbandonata sulla Terra. Scritto da Melissa Mathison (già collaboratrice di Francis Ford Coppola), E.

