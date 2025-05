E' romanista una garanzia Venditti promuove Papa Leone

Antonello Venditti, celebre cantautore romano, porta un tocco di ironia nel suo intervento a 'Cinque minuti di Bruno Vespa', definendo Papa Leone XIV una "garanzia" grazie alla sua passione per la Roma. In un mix di umorismo e riflessione, Venditti esplora il dualismo tra laicità e fede, rivelando le sfaccettature della sua personalità e del suo rapporto con la religione.

Papa Leone XIV "mi dicono che sia romanista, che è un plus, per me è una garanzia". Scherza così Antonello Venditti, ospite stasera a 'Cinque minuti di Bruno Vespa. E sul suo rapporto con la fede, il popolare cantautore romano scandisce: "C'è Antonello che è laicissimo e Venditti che è cattolicissimo -dice- e tra questi due poli io trovo il mio equilibrio. Antonello parla con Venditti ogni notte". Venditti celebra quest'anno i 40 anni di 'Notte prima degli esami', l'album che forse più di tutti ha segnato la sua stella re carriera. "'Notte prima degli esami' è una canzone universale, che contiene tutte le mie canzoni condensate lì dentro... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "E' romanista, una garanzia". Venditti promuove Papa Leone

