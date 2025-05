È morto a 66 anni Domenico Gigi Canu chitarrista dei Planet Funk | aveva un cancro al colon Il post della band

Il mondo della musica piange la scomparsa di Domenico Gigi Canu, chitarrista dei Planet Funk, deceduto a 66 anni dopo una battaglia contro il cancro al colon. La band ha condiviso la triste notizia sui propri social, esprimendo il profondo dolore per la perdita di un talento indimenticabile, che ha lasciato un segno indelebile nella scena musicale.

Il mondo della musica è in lutto. È morto all’età di 66 anni Domenico Gigi Canu, chitarrista dei Planet Funk. La notizia è stata annunciata dalla band attraverso un post sui propri profili social: “È con grande dolore che i Planet Funk comunicano la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni. Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile”. I Il musicista aveva un cancro al colon ed è morto in una clinica privata a Camaldoli. Canu è stato uno dei membri fondatori dei Planet Funk, gruppo nato nel 1999 dall’unione di quattro musicisti: i tastieristi Marco Baroni e Alex Neri, il bassista Sergio Della Monica (morto nel 2018) e, appunto, il chitarrista Canu... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto a 66 anni Domenico Gigi Canu, chitarrista dei Planet Funk: aveva un cancro al colon. Il post della band

Tantissimi appuntamenti estivi gratuiti in città: da Fedez ai Planet Funk ed eventi per bambini - Il comune di Pescara dà il via a un'estate all'insegna di eventi unici e gratuiti. L'assessore Cremonese anticipa una prima selezione di appuntamenti, sottolineando che il cartellone è solo un assaggio di ciò che arriverà. continua a leggere

Domenico Gigi Canu, morto a 66 anni il chitarrista dei Planet Funk: lottava da tempo con una malattia - Lutto nel mondo della musica. È morto a 66 anni Domenico Gigi Canu, il chitarrista dei Planet Funk. A dare la notizia con un post ... msn.com scrive

È morto a 66 anni Domenico GG Canu, fondatore dei Planet Funk - È morto a 66 anni Domenico GG Canu, fondatore dei Planet Funk: a darne notizia è la stessa band sui propri canali social ... Come scrive fanpage.it

Morto domenico gigi canu storico chitarrista dei planet funk a 66 anni - Domenico Gigi Canu, chitarrista e cofondatore dei Planet Funk, è morto a 66 anni lasciando un’importante eredità nella musica elettronica e pop italiana degli ultimi vent’anni. Secondo gaeta.it