È morta Francesca Marcantognini la giovane pizzaiola innamorata della tonda romana

È con profondo cordoglio che annunciamo la scomparsa di Francesca Marcantognini, giovane e talentuosa pizzaiola titolare della pizzeria Tema ad Aprilia, aperta nel luglio 2024. Con il suo amore per la tradizione della pizza tonda romana, Francesca ha catturato i cuori di tanti clienti, lasciando un segno indelebile nel panorama gastronomico locale. La sua prematura perdita lascia un vuoto incolmabile nella comunità e nel mondo della ristorazione.

La giovane professionista era titolare della pizzeria Tema, insegna all'avanguardia di Aprilia, aperta a luglio 2024... 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - È morta Francesca Marcantognini, la giovane pizzaiola innamorata della tonda romana

Addio a Millena Brandão, la giovane attrice di “Sintonia” è morta a 11 anni - Millena Brandão, la talentuosa giovane attrice brasiliana famosa per il suo ruolo nella serie Netflix 🔗continua a leggere

Incidente nautico a Sant'Elena. Morta una giovane donna - Un grave incidente nautico a Sant'Elena si è verificato oggi pomeriggio a Venezia, provocando la morte di una giovane donna. 🔗continua a leggere

Giovane mamma stroncata dalla malattia: Claudia Frezza è morta a soli 44 anni - Gavardo piange la scomparsa di Claudia Frezza, giovane mamma di 44 anni, vittima di una malattia lunga e difficile. 🔗continua a leggere

Francesca Marcantognini, chi era la giovane chef trovata morta in hotel. Giallo sulle cause: il lavoro, i ristoranti e i social. Cosa sappiamo - È giallo sulla morte di Francesca Marcantognini, la 26enne di Aprilia trovata senza vita sabato sera in un hotel di Roma. La ... 🔗msn.com scrive

Giovane chef trovata morta in un hotel. La sua pizzeria tra le eccellenze del 2023 - Francesca Marcantognini Sacchi aveva 26 anni. Le forze dell'ordine, allertate dalla madre, hanno potuto solo constatarne il decesso. Forse un mix di farmaci letale ... 🔗Lo riporta msn.com

Francesca Marcantognini Sacchi trovata morta in hotel a Roma: aveva 26 anni, indagano i carabinieri - Si è spenta improvvisamente, all'età di 26 anni, Francesca Marcantognini Sacchi, titolare della pizzeria Tema ad Aprilia ... 🔗Scrive fanpage.it