È morta Anna Grace Phelan la 19enne che raccontava su TikTok il tumore al cervello Nell’ultimo video diceva | Non mi arrendo ci vorrebbe un miracolo

Anna Grace Phelan, la giovane star di TikTok che con coraggio raccontava la sua lotta contro un glioblastoma, è morta a 19 anni. La sua famiglia ha confermato il decesso, avvenuto il 24 maggio, attraverso i social. Nel suo ultimo video, Anna esprimeva la speranza per un miracolo, dimostrando una forza e una determinazione straordinarie fino alla fine della sua battaglia.

La star di TikTok Anna Grace Phelan, 19 anni, è morta a causa di un glioblastoma, un aggressivo tumore al cervello. La famiglia ha confermato il decesso sabato 24 maggio tramite la sua pagina social, dove la giovane aveva documentato la sua battaglia. “È con grande tristezza che annunciamo che la nostra bellissima figlia, Anna Grace Phelan, è tornata a casa per stare con il suo Signore e Salvatore Gesù Cristo “, si legge nel post. “Così tanti di voi hanno seguito il suo viaggio attraverso una difficile battaglia contro il cancro e hanno testimoniato la sua potente testimonianza di fede”. La diagnosi era arrivata come un fulmine a ciel sereno nel settembre 2024, pochi giorni prima che Anna Grace iniziasse il suo primo anno di college... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morta Anna Grace Phelan, la 19enne che raccontava su TikTok il tumore al cervello. Nell’ultimo video diceva: “Non mi arrendo, ci vorrebbe un miracolo”

