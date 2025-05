È meningite | la diagnosi salva un bimbo

La tempestiva diagnosi al Pronto soccorso di Merate ha messo in luce un caso di meningite potenzialmente fulminante, salvando così la vita a un bimbo di 4 anni. Una coppia da Cisano Bergamasco ha richiesto assistenza medica per il loro bambino, afflitto da febbre alta. Grazie all'accuratezza dei medici, la situazione è stata prontamente gestita, evitando gravi conseguenze anche per una maestra d’asilo in contatto con il piccolo.

"Potrebbe essere meningite fulminante". La diagnosi dei medici di turno al Pronto soccorso di Merate (Lecco) ha salvato un bimbo di 4 anni, forse anche una maestra d’asilo. Nei giorni scorsi una coppia di Cisano Bergamasco è arrivata al San Leopoldo Mandic con il loro bimbo che aveva la febbre altissima, da ore, e continuava a piangere lamentando un forte dolore alla testa: "Non smette mai". I medici di guardia hanno subito intuito di cosa potesse trattarsi e gli esami hanno confermato: era meningite. Ricoverato d’urgenza, il piccolo è subito sottoposto a una massiccia terapia a base di antibiotici specifici... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "È meningite": la diagnosi salva un bimbo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meningite: come si prende e come si cura? - La meningite, infatti, è sempre un'emergenza medica, cioè una condizione che, in assenza di una diagnosi e un trattamento tempestivo, può avere gravi conseguenze. Le difficoltà sono dovute soprattutto ... Segnala my-personaltrainer.it

Meningite Fulminante: Cos'è? Cause, Sintomi e Conseguenze - In alcuni casi, la meningite fulminante può anche portare al decesso in breve tempo. Altre volte, la patologia ha conseguenze gravi, invalidanti e permanenti, soprattutto se la diagnosi (e l'inizio ... Riporta my-personaltrainer.it

Meningite: 9 sintomi da conoscere e non sottovalutare - Ti verranno poste domande sulla tua storia medica in modo da poter escludere la meningite o confermare la diagnosi. Per formulare quest’ultima, sarà necessario eseguire esami del sangue per la ... Da benessereblog.it

Come si muore di meningite