È il rammarico più grande Juan Jesus recrimina | c’entra lo Scudetto

Juan Jesus ha condiviso il suo rammarico più profondo durante la sua esperienza a Napoli, legato alla lotta per lo Scudetto. La parata trionfale dei calciatori, che ha attraversato il lungomare, ha rappresentato un momento indimenticabile di celebrazione e affetto da parte dei tifosi, ma per il giocatore resta una dolce amara consapevolezza di ciò che non è stato raggiunto.

Juan Jesus ha svelato in diretta il suo rammarico più grande in questi tre anni a Napoli: c'entra lo Scudetto. La festa dei calciatori del Napoli con il bus scoperto è stata stupenda: una parata che ha attraversato il lungomare, con i calciatori che hanno potuto sentire e godersi tutto l'affetto e la gratitudine della città nei loro confronti. Una giornata stupenda, che resterà sicuramente nella storia di questo club e di questa città. Man mano, i calciatori hanno rilasciato le loro dichiarazioni a Rai 2, lasciando il loro commento in merito a questi ultimi, meravigliosi giorni. Fra quelli intervenuti, anche Juan Jesus, uno di quelli che era presenti anche in occasione dello Scudetto di due anni fa con Spalletti...