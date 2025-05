E’ come sembra | il nuovo cortometraggio di Fiorella Mannoia e Anna Foglietta che combatte la violenza di genere | VIDEO

Fiorella Mannoia e Anna Foglietta presentano il cortometraggio "E' come sembra", un'iniziativa che affronta il tema della violenza di genere. Proiettato prima di ogni concerto, il filmato mira a sensibilizzare il pubblico su questa problematica cruciale, offrendo un messaggio potente e coinvolgente. Scopri di più su questo progetto significativo nell'articolo.

Fiorella Mannoia e Anna Foglietta hanno dato vita ad un cortometraggio, E' come sembra, che verrà proiettato prima di ogni concerto. Lo scopo è quello di trasmettere un messaggio importante contro la violenza di genere

