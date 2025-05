dusko ivanovic punta sul fattore campo per la sfida decisiva contro venezia

Dusko Ivanovic si prepara a sfruttare il fattore campo nella decisiva gara-cinque contro Venezia. Il coach montenegrino, con determinazione, si concentra esclusivamente sulla prossima sfida, lasciando da parte le assenze e le scuse per la sconfitta precedente. La vittoria è fondamentale per accedere alle semifinali contro l’Olimpia Milano, e Ivanovic è pronto a guidare la sua squadra verso questo obiettivo.

MESTRE (Venezia) Dusko Ivanovic gira subito pagina e si affida al fattore campo per battere in gara-cinque Venezia e raggiungere in semifinale l'Olimpia Milano. Non parla degli assenti, non vuole trovare alibi per la sconfitta, ma guarda già alla bella di domani il coach montenegrino. "E' stata una sfida tosta, lo sapevamo, un match giocato a lungo punto a punto dalle due squadre – conferma Ivanovic – alla fine ha avuto ragione Venezia che nel finale ha tirato meglio trovando canestri importanti. Noi invece abbiamo sbagliato troppi tiri". Disamina della sfida a parte, il tecnico bianconero pensa già a domani...