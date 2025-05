Dumfries | Non vedo l’ora di giocare la finale questa ha un sapore diverso per me! Poi svela il retroscena su Arnautovic

Denzel Dumfries esprime la sua crescente emozione in vista della finale, rivelando che quest'evento ha un significato speciale per lui. Nell'episodio recente di Team Talks di Betsson Sport, il calciatore condivide anche un interessante retroscena sulla frase di Arnautovic riguardo alla partita contro il Barcellona. Scopriamo insieme le sue aspettative e questo affascinante dietro le quinte.

Dumfries: «Non vedo l’ora di giocare la finale, questa ha un sapore diverso per me!». Poi svela il retroscena sulla frase di Arnautovic col Barcellona. Protagonista, assieme ad Hakan Calhanoglu, dell’ultimo episodio di Team Talks, format di Betsson Sport, Denzel Dumfries è tornato sulla vittoria dell’ Inter contro il Barcellona nella semifinale di Champions League e si è proiettato sulla finale contro il Psg del 31 maggio. SU INTER BARCELLONA – « Ero molto soddisfatto, venivo da un infortunio e quindi ero molto concentrato. Si vede anche il grido di Marko (Arnautovic, ndr.), mi aveva detto: “Ho bisogno di te in quella partita, in quelle due partite”, Mi sono impegnato molto per poter fare in modo di esserci in quelle due partite »... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries: «Non vedo l’ora di giocare la finale, questa ha un sapore diverso per me!». Poi svela il retroscena su Arnautovic

Dumfries: “Finale, non vedo l’ora di giocarla. Siamo forti, sensazioni positive. Per me ha…” - Denzel Dumfries è tornato sulla vittoria contro il Barcellona nella semifinale di Champions e si è proiettato sulla finale contro il Psg ... Lo riporta fcinter1908.it

Dumfries a Sky: "Champions? Ci credo tantissimo. Siamo andati in finale due anni fa, tutto è possibile" - Denzel Dumfries è convinto che l'Inter ... anche due anni fa siamo andati in finale: tutto è possibile. Ma bisogna giocare sempre bene, anche in difesa. siamo contenti di quello che abbiamo ... Si legge su msn.com

Dumfries: "La finale non era un obiettivo, ma è un onore esserci. Dimostreremo di essere forti" - Fortunatamente manca solo qualche giorno. Fosse per me, si potrebbe giocare già oggi…". Con queste parole, accompagnate da un sorriso rasserenante, Javier Zanetti ha risposto alle domande dei ... Riporta informazione.it