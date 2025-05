Dumfries e la finale dell’Inter | Sarà diversa Sensazioni positive non vedo l’ora!

Denzel Dumfries si prepara a vivere un'emozionante finale di Champions League, alimentato dalle positive sensazioni derivanti dalla sua eccezionale performance contro il Barcellona. Contributi decisivi, tra cui due assist e due gol, hanno segnato la sua sfida in semifinale. A pochi giorni dall'atteso match, il centrocampista dell'Inter condivide le sue emozioni e le aspettative per il grande evento calcistico.

Grandissimo apporto da parte di Denzel Dumfries nella doppia sfida contro il Barcellona in semifinale di Champions League. Il centrocampista dell'Inter racconta quei momenti a cinque giorni dalla finale. IMPEGNO – Denzel Dumfries mette a segno due assist e due gol nella doppia semifinale contro il Barcellona. Anche grazie al suo porto l'Inter conquista, così, la finale di Champions League. Proprio pochi giorni prima della grande match contro il PSG, Dumfries dichiara: « Ero molto soddisfatto perché venivo da un infortunio, quindi ero molto concentrato. Si vede anche il grido di Marko Arnautovic lì...

