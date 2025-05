Due incidenti sull' autostrada Torino-Milano al casello di Rondissone quattro feriti e lunghe code

Due incidenti consecutivi hanno paralizzato il traffico sull'autostrada Torino-Milano, al casello di Rondissone, nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio 2025. I tamponamenti, che hanno coinvolto diverse vetture, hanno causato quattro feriti e lunghe code, complicando ulteriormente la circolazione in direzione del capoluogo piemontese. Gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e le tempistiche per il ripristino della viabilità sono attesi.

