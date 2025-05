Due giovani feriti in una sparatoria in piazza coppia arrestata per l' agguato a Corato | Clima di omertà nelle indagini

Due giovani sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta il 6 marzo scorso in piazza Di Vagno a Corato. Le indagini, caratterizzate da un clima di omertà, si intensificano con l'arresto di una coppia ritenuta coinvolta nell'agguato. La situazione si fa sempre più tesa mentre si cerca di fare luce sui responsabili di questo crimine.

Si stringe il cerchio intorno ai responsabili della sparatoria avvenuta il 6 marzo scorso in piazza Di Vagno a Corato, in cui rimasero feriti due giovani. Questa mattina due persone, un uomo e una donna, ritenute coinvolte nell'agguato sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Due giovani feriti in una sparatoria in piazza, coppia arrestata per l'agguato a Corato: "Clima di omertà nelle indagini"

Risse con oggetti contundenti e giovani feriti, chiusa nota discoteca in provincia di Viterbo - Una discoteca nella provincia di Viterbo è stata temporaneamente chiusa per sette giorni dopo una serie di risse violente tra giovani, in cui sono stati coinvolti oggetti contundenti. 🔗continua a leggere

Due giovani feriti in una sparatoria in piazza, coppia arrestata per l'agguato a Corato: "Clima di omertà nelle indagini" - Il fatto avvenuto in uno dei luoghi della movida risale al 6 marzo scorso. Uno dei due raggiunti dai colpi d'arma da fuoco era il reale obiettivo dei sicari, mentre la ragazza era totalmente estranea ... 🔗Segnala baritoday.it

Sparatoria in centro, marito e moglie arrestati per tentato omicidio - Alle prime luci dell’alba, a Corato, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di due ... 🔗Da msn.com

Sparatoria in piazza a Corato, la polizia arresta marito e moglie. Le indagini in un clima di omertà - Arrestati a Corato marito e moglie per il tentato omicidio di due ragazzi. L’agguato risale a marzo: ferita una giovane estranea, altri tre indagati. 🔗Come scrive informatissimo.net