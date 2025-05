Due campi estivi di scrittura lettura e illustrazione e riconoscimenti per il Festival del libro

Arezzo ospiterà due campi estivi dedicati a scrittura, lettura e illustrazione, un'opportunità unica per giovani creativi. Il programma include anche prestigiosi riconoscimenti per il Festival del libro, con la partecipazione di noti autori come Angelo Mozzillo, Davide Panizza e la coppia di successo Gisella Laterza e Giada Pavesi, protagonisti della rinomata collana Detective Linus. Un'estate all'insegna della cultura e della creatività.

Arezzo, 25 maggio 2025 – Due campi estivi di scrittura, lettura e illustrazione e riconoscimenti per il Festival del libro Gli autori presenti: Angelo Mozzillo e Davide Panizza, scrittore e illustratore e la coppia della felicissima collana Detective Linus. Gisella Laterza e Giada Pavesi (Jude e Ella Archer), autrici dei romantasy Stelle e Ottone e Abisso e Incanto “Bibbiena è passione per il libro, la lettura e la scrittura e dopo il riconoscimento di Citta della Fotografia, il Festival del libro ha portato Bibbiena al centro di un bellissimo percorso sul libro. Per questo abbiamo deciso come amministrazione, di investire anche in estate su questo filone con un camp di scrittura, lettura e illustrazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Due campi estivi di scrittura, lettura e illustrazione e riconoscimenti per il Festival del libro

