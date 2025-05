drop p il disco del trio punk islandese gróa

"Drop P" è il nuovo disco del trio punk islandese Gróa, una fusione di urgenza e imprevedibilità. Formate a Reykjavik, le sorelle Karólína e Hrafnhildur, Einars Maríudóttir e l’amica Fríða Björg Pétursdóttir, hanno saputo esplorare territori sonori unici. Questo atteso album, in uscita il 6 giugno per l'etichetta O..., promette di esplorare e sovvertire le convenzioni del genere.

