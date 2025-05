droni marittimi e fregate potenziate mitsubishi alza l asticella al dsei japan 2025

In occasione del DSEI Japan 2025, tenutosi dal 21 al 23 maggio, Mitsubishi ha svelato droni marittimi avanzati e fregate potenziate, segnando un passo significativo nel potenziamento delle capacità difensive del Giappone. Questi innovativi sistemi d'arma, frutto della crescente industrializzazione nel settore della difesa, promettono di rafforzare ulteriormente le Forze di Autodifesa giapponesi, posizionando il paese come leader nella tecnologia militare moderna.

In occasione dell’edizione 2025 della fiera biennale della difesa Dsei Japan, svoltasi dal 21 al 23 maggio scorsi, il Giappone ha presentato alcune dei nuovi sistemi d’arma sviluppati dalle proprie industrie, sistemi che con molta probabilità andranno presto a rafforzare i ranghi del proprio apparato militare. Per quel che riguarda la Maritime Self-Defense Force, sono due i sistemi ad avere attirato le maggiori attenzioni, entrambi sviluppati da Mitsubishi Heavy Industries in collaborazione con l’Agenzia giapponese per l’acquisizione, la tecnologia e la logistica. Il primo di questi due sistemi è la nuova Future Multi-mission Frigate – Anti Air Warfare (Fmf-Aaw), evoluzione potenziata della classe “Mogami” attualmente in servizio nella Maritime Self-Defense Force, della quale la Mitsubishi Heavy Industries ha esposto un modello in scala 1:100... 🔗 Leggi su Formiche.net