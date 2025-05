Drammatico incidente a Giugliano | due operai cadono mentre montano luminarie

Un drammatico incidente si è verificato oggi a Giugliano, in via Palumbo, dove due operai sono caduti mentre montavano luminarie. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio, ha suscitato grande paura tra i presenti, e si ipotizza che la causa possa essere un cedimento improvviso della struttura. Gli sviluppi della situazione sono attesi con apprensione.

Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio, in via Palumbo, nei pressi della filiale del Monte dei Paschi di Siena, dove si è verificato un drammatico incidente sul lavoro. Due operai sono caduti mentre erano impegnati nell'allestimento delle luminarie, probabilmente a causa del cedimento improvviso di un palo dell'illuminazione.

