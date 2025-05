Dragons sconfitti in gara-1 | San Vincenzo vince 78-70 e si avvicina al titolo

Nella gara 1 delle finali, i Dragons subiscono una falsa partenza, cedendo a San Vincenzo con un punteggio di 78-70. La squadra di coach Banchelli, che aveva dominato la regular season, si trova ora ad affrontare una sfida cruciale. Mercoledì, San Vincenzo avrà la possibilità di conquistare il titolo, sfruttando il vantaggio del fattore casalingo nella gara-2. Le aspettative sono alte e la tensione palpabile.

Falsa partenza per i Dragons nella serie di finale. Alle Toscanini passa con il punteggio di 78-70 San Vincenzo, che mercoledì avrà la chance di chiudere il conto sfruttando il fattore casalingo di gara-2. Peccato, perché la squadra di coach Banchelli, che in regular season aveva vinto entrambe le gare disputate contro i livornesi, era riuscita a stare davanti anche con un buon margine fino all’intervallo lungo. Poi però gli ospiti sono venuti fuori con prepotenza e per i Dragons non c’è stato più nulla da fare. Partenza in salita, comunque per i pratesi, che al termine del primo quarto erano sotto di un punto (20-21)... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dragons sconfitti in gara-1: San Vincenzo vince 78-70 e si avvicina al titolo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dragons sconfitti in gara-1: San Vincenzo vince 78-70 e si avvicina al titolo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Riporta msn.com

Dragons, il sogno continua. Oggi contro San Vincenzo - Il percorso che porta al salto di categoria prevede la sfida contro i livornesi. Coach Banchelli ci crede. Alle 18 palla a due: platea stracolma e diretta social. Come scrive msn.com

I Dragons dominano Sancat Firenze in gara-1 delle semifinali playoff - La serie prosegue mercoledì alle 20.30 al palazzetto di San Marcellino a Firenze con gara-2 nella quale i padroni di casa della Sancat dovranno vincere per giocare la bella alle Toscanini domenica 18 ... Come scrive msn.com

Gara 1 Orzinuovi Montecatini