Dragon Ball l' editore che ha scoperto Akira Toriyama non amava i manga se non quelli per ragazze

Questo articolo esplora la sorprendente storia di Kazuhiko Torishima, l'editor che scoprì Akira Toriyama e contribuì al successo di Dragon Ball. Inizialmente, Torishima non era un amante dei manga shonen, ma preferiva il genere shojo. Scopri come questa affinità ha influenzato la nascita di una delle saghe più iconiche nel panorama dei manga e dei fumetti giapponesi.

Quando il creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, entrò per la prima volta nel mondo dei manga, il suo primo editor non era un appassionato di manga shonen, anzi, preferiva gli shojo. Kazuhiko Torishima, il primo editor di Dragon Ball, non era un appassionato di manga shonen quando cominciò a lavorare con Akira Toriyama. Anzi, preferiva i manga per ragazze pubblicati dalla concorrenza. Eppure, proprio questa distanza lo portò a rivoluzionare l'approccio editoriale, lasciando un segno indelebile nella storia del fumetto giapponese. L'editore di Dragon Ball che cambiò lo Shonen senza amarlo Quando Akira Toriyama mosse i primi passi nell'industria del manga, non avrebbe mai immaginato di dover collaborare con un editor che... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dragon Ball, l'editore che ha scoperto Akira Toriyama non amava i manga se non quelli per ragazze

