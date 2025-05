Dove vuole arrivare Alberto Stasi Garlasco il commento di Selvaggia Lucarelli sulle nuove indagini

Diciotto anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, il caso è tornato alla ribalta grazie alle nuove indagini della Procura di Pavia. Alberto Stasi, principale accusato, si trova nuovamente al centro dell'attenzione. Selvaggia Lucarelli commenta le recenti evoluzioni, evidenziando le implicazioni emotive e giuridiche di questa riapertura. L'interesse pubblico sta crescendo, richiamando analoghe tensioni mediali di un tempo.

Diciotto anni dopo quel tragico 13 agosto 2007, l’ omicidio di Chiara Poggi è tornato prepotentemente sotto i riflettori. La decisione della Procura di Pavia di riaprire il caso ha scatenato un’ondata di attenzione mediatica che sembra persino superare quella che, all’epoca, aveva circondato l’arresto e la successiva condanna di Alberto Stasi. Con il nuovo indagato Andrea Sempio, le teorie si moltiplicano, gli scontri tra opinionisti e giornalisti si fanno più aspri, e sui social si riaccende un dibattito infuocato che coinvolge anche nomi noti del mondo dello spettacolo e dell’informazione. Tra questi, ha preso posizione Selvaggia Lucarelli, che in passato si era già espressa sul caso, in particolare a favore delle gemelle Cappa, cugine di Chiara... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

