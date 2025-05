Dove vedere la festa Scudetto del Napoli in tv e streaming

Preparati a vivere l'emozione della festa scudetto del Napoli! Dopo la storica vittoria del quarto titolo, la squadra sfilerà per le strade di Napoli a bordo di un pullman scoperto. Scopri dove seguire l'evento in tv e in streaming per non perdere neanche un momento di questa celebrazione indimenticabile.

Tutto pronto per la festa del Napoli. Dopo la vittoria del quarto Scudetto della sua storia, arrivata con il successo contro il Cagliari al Diego Armando Maradona, la squadra azzurra sfilerà a bordo di un pullman scoperto per le vie della città. Si partirà dal Molo Luise, dove i calciatori arriveranno in barca con l’allenatore Antonio Conte e il presidente Aurelio de Laurentiis, per proseguire sul lungomare e arrivare a Piazza Vittoria. Attese circa 200 mila persone. L’evento sarà in diretta e in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay: sul bus anche Stefano De Martino e l’inviato di RaiSport Giacomo Capuano, mentre in studio ci sarà Francesca Spaziani Testa... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dove vedere la festa Scudetto del Napoli in tv e streaming

