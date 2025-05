Dove vedere la festa Scudetto del Napoli in diretta tv e in streaming? L’orario e il canale della diretta

Scopri dove seguire in diretta la festa scudetto del Napoli, in programma oggi, 26 maggio 2025. La città è in festa per celebrare il quarto trionfo della squadra di Antonio, e in questo articolo ti forniremo tutte le informazioni necessarie su orari e canali per non perdere neanche un momento di questa storica celebrazione.

Dove vedere la festa Scudetto del Napoli in diretta tv e in streaming? L’orario e il canale della diretta. Il Napoli festeggia oggi, 26 maggio 2025, la vittoria del suo quarto scudetto. Una grande festa che ha travolto in queste giornate la città, per rendere omaggio alla squadra guidata da Antonio Conte per un sogno chiamato tricolore, conquistato all’ultima giornata. Si tratta del secondo scudetto in tre anni per gli azzurri. Oggi è prevista nel pomeriggio la sfilata deie giocatori e dello staff lungo le vie del lungomare con il pullman scoperto. Una grande occasione per ricevere l’abbraccio di tutti i tifosi... 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dove vedere la festa Scudetto del Napoli in diretta tv e in streaming? L’orario e il canale della diretta

