Dove vedere Inter-PSG in tv Finale Champions League 2025 | orario canali streaming

Sabato 31 maggio 2025, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiterà la finale di Champions League tra l'Inter e il PSG. Questo attesissimo incontro segna il secondo confronto tra i nerazzurri e il club francese nelle ultime tre edizioni, con l'obiettivo di conquistare la prestigiosa Coppa. Scopri dove vedere la partita in TV, gli orari e i canali streaming per non perdere neanche un'azione.

Sabato 31 maggio, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera (Germania), andrà in scena la finale di Champions League tra l’Inter e il PSG. I nerazzurri affronteranno il club francese nel loro secondo atto conclusivo nelle ultime tre edizioni, avendo però nel mirino la conquista della Coppa dalle grandi orecchie, ricordando la sconfitta del 2023 contro il Manchester City. I nerazzurri hanno centrato l’obiettivo, prevalendo in semifinale contro il fortissimo Barcellona. Una sfida molto emozionante in cui la formazione allenata da Simone Inzaghi ha dimostrato di avere qualità tecniche e morali per essere tra le migliori squadre del Vecchio Continente... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Inter-PSG in tv, Finale Champions League 2025: orario, canali, streaming

