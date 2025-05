Dove si vive meglio in Italia? Gli over 65 a Bolzano Lecco paradiso per bambini La classifica

Qual è il miglior luogo in Italia per vivere a seconda dell'età? In questo articolo esploriamo le classifiche di qualità della vita per diverse fasce generazionali. Scopri perché Bolzano si distingue per gli over 65 e quali città offrono il top per i giovani e per i bambini. Un'analisi che mette in luce le peculiarità delle diverse località italiane.

Roma, 26 maggio 2025 – Se hai oltre 65 anni dovresti vivere a Bolzano, oppure a Treviso o Trento. Mentre se sei giovane (tra i 18 e i 35 anni) Gorizia è la città migliore per qualità della vita, inseguita proprio da Bolzano, Cuneo e Trieste. Per i bambini, infine, i luoghi migliori dove crescere sono Lecco, Siena e Aosta, secondo le classifiche dell’indagine sulla Qualità della vita per fasce d’età de Il Sole 24 Ore, che misurano rispettivamente il benessere di anziani, giovani e bambini sul territorio italiano. In particolare l'Alto Adige si distingue per il benessere degli "over" con il più basso consumo di farmaci per malattie croniche, la più elevata spesa sociale per gli anziani, e l'alta incidenza di biblioteche... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dove si vive meglio in Italia? Gli over 65 a Bolzano, Lecco paradiso per bambini. La classifica

