Dove alloggia l’Inter a Monaco | hotel extralusso da 500 euro a notte

L'Inter ha optato per un soggiorno di lusso a Monaco di Baviera in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. La squadra nerazzurra alloggerà al prestigioso "The Charles Hotel", noto per il suo comfort e servizi esclusivi, con tariffe che raggiungono i 500 euro a notte. Scopriamo di più su questa scelta strategica per prepararsi al meglio alla grande sfida.

Dove alloggia l’Inter a Monaco. L’Inter avrebbe scelto il lusso per preparare al meglio la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: i nerazzurri dovrebbero alloggiare infatti al celebre “ The Charles Hotel ” di Monaco di Baviera, lo stesso che ha ospitavo la squadra un mese fa per l’andata dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Una scelta non casuale e forse anche un po’ scaramantica, visto come è andata un mese fa. La struttura a cinque stelle, situata tra la stazione centrale e Karlsplatz, ha già ospitato in passato alcune delle più grandi star internazionali, tra cui Taylor Swift, che vi soggiornò nell’estate del 2024 in occasione del suo concerto in città... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

