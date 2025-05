Dormo ancora nel lettone con mamma Mi mancano gli auguri di mio papà | Emma Marrone in lacrime il giorno del suo 41esimo compleanno

Emma Marrone celebra il suo 41esimo compleanno con un mix di emozioni. Tra i dolci ricordi e la nostalgia degli auguri di papà, ha festeggiato con l'amica Alessandra Airo, creando un momento intimo e speciale. La torta dedicata, "Ottantadue anni di talento e stile", è solo il coronamento di una serata carica di affetto e gratitudine. Scopriamo insieme come è trascorso questo giorno significativo.

Emma Marrone ha compiuto 41 anni. Nella notte tra il 24 e il 25 maggio, insieme all’amica Alessandra Airo, nata lo stesso giorno, ha spento le candeline con una festa riservata, qualche amico stretto e una torta con scritto: “Ottantadue anni di talento e stile”. La cantante ha poi condiviso il momento con i suoi follower, pubblicando alcuni scatti e un messaggio di ringraziamento. “Un anno di più” ha scritto su Instagram, accompagnando la frase con due selfie, dove si mostra in lacrime, e la foto della torta. Poi, il ringraziamento a chi, da sempre, le sta vicino: “Grazie per l’amore che non è mai scontato”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dormo ancora nel lettone con mamma. Mi mancano gli auguri di mio papà”: Emma Marrone in lacrime il giorno del suo 41esimo compleanno

