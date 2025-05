Doris Mediolanum | Tenere i soldi sul conto corrente ha fatto perdere il 15% investirli ha reso il 16% necessarie agevolazioni fiscali crescenti nel tempo

Nel contesto attuale, dove il tenere i risparmi su un conto corrente può comportare perdite significative, Massimo Doris, AD di Banca Mediolanum e Presidente di Assoreti, sottolinea l'importanza di investire saggiamente. In un'intervista esclusiva con Il Giornale d'Italia, Doris evidenzia come la chiave per ottimizzare i rendimenti risieda nella consulenza professionale e nelle agevolazioni fiscali crescenti nel tempo.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Massimo Doris, Ad Banca Mediolanum e Presidente Assoreti: "Investire è un’attività complessa, da affidare a professionisti del settore che evitando decisioni basate su fonti poco affidabili" Massimo Doris, Ad Banca Mediolanum e Presidente Assoreti, in occa... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Doris (Mediolanum): "Tenere i soldi sul conto corrente ha fatto perdere il 15%, investirli ha reso il 16%, necessarie agevolazioni fiscali crescenti nel tempo"

