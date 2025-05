Dopo Jude anche Jobe Bellingham potrebbe andare in Germania L’Eintracht punta il talento del Sunderland

Dopo l'approdo di Jude Bellingham in Germania, anche il suo giovane fratello Jobe potrebbe seguire le sue orme. L'Eintracht Francoforte ha messo gli occhi sul talentuoso centrocampista del Sunderland, attualmente in trattative per un possibile trasferimento. Scopriamo i dettagli di questa potenziale operazione e cosa potrebbe significare per il futuro del giovane giocatore.

Dopo Jude anche Jobe Bellingham potrebbe andare in Germania. L'Eintracht punta il talento del Sunderland Jobe Bellingham, giovane talento del Sunderland e fratello minore di Jude, è attualmente in Germania per discutere un possibile trasferimento all'Eintracht Francoforte. Il centrocampista offensivo, classe 2005, ha attirato l'attenzione di diversi club della Bundesliga, tra cui Borussia Dortmund e

