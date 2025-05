Dopo il COVID la deterrenza Usa sarà sanitaria | i piani di NIH e HHS per prevenire la prossima pandemia

Dopo le sfide affrontate durante la pandemia di COVID-19, gli Stati Uniti stanno riconsiderando la propria strategia di deterrenza, ponendo la salute pubblica al centro della sicurezza nazionale. In questo articolo, esploreremo i piani degli NIH e dell'HHS per prevenire future pandemie, evidenziando l'importanza di una preparazione sanitaria mai vista prima.

Dopo le ferite aperte dal COVID-19, la salute pubblica è tornata al centro della sicurezza nazionale americana. In questo contesto, Washington sta ridefinendo la propria postura strategica di fronte alla prossima potenziale pandemia. Le due agenzie di punta nel campo della salute e della ricerca biomedica – il Department of Health and Human Services ( HHS ) e i National Institutes of Health ( NIH ) – sono oggi protagonisti di una trasformazione radicale: da enti reattivi a centri nevralgici per la prevenzione e la deterrenza sanitaria. Gli Stati Uniti investono sulla preparedness. Se c'è una lezione chiara dal COVID-19 è che non basta saper reagire...

