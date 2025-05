Dopo Ferrovie anche Marina e Aeronautica puntano sulla tecnologia di Starlink | ecco come viene aggirato il no del Colle a Musk

Dopo le ferrovie, anche il settore marittimo e l'aeronautica si avvicinano alla tecnologia di Starlink. Nonostante il diniego del Colle a un'intesa formale con Elon Musk, i ministri avviano sperimentazioni e progettazioni per sfruttare la comunicazione satellitare. È un vero e proprio boom per la "scatoletta" del magnate sudafricano, che promette di trasformare il panorama dei trasporti in Italia. Ieri è stato...

Non solo treni. Tutti vogliono la “scatoletta” di Elon Musk e i ministeri portano avanti sperimentazioni e studiano progetti per utilizzare la comunicazione satellitare del magnate sudafricano. E questo nonostante il no del Capo dello Stato a un accordo organico a livello governativo. Ieri era stato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a rendere noto che Ferrovie dello Stato ha avviato una sperimentazione di alcune settimane con “due soggetti per rendere possibile la connessione sui treni e uno è Starlink “. Notizia confermata dallo stesso gruppo Fs, con il vicepremier leghista che ha ribadito di essere “il primo sostenitore di un accordo” con Musk se dovesse essere scelta la sua tecnologia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo Ferrovie, anche Marina e Aeronautica puntano sulla tecnologia di Starlink: ecco come viene aggirato il no del Colle a Musk

