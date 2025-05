Dopo Conceicao idea nuova per il Milan | l’annuncio di Biglia | CM IT

All'evento di beneficenza "Facciamo gol tra le stelle", svoltosi allo Sportitalia Village, Lucas Biglia e Danilo D'Ambrosio hanno rilasciato dichiarazioni significative riguardo il futuro del Milan. Le loro opinioni potrebbero segnare un nuovo capitolo per il club rossonero, portando fresche idee e spunti per la prossima stagione. Scopriamo insieme le loro visioni e i possibili sviluppi per la squadra.

Le dichiarazioni dell’ex nerazzurro e dell’ex rossonero all’evento, svoltosi allo SportItalia Village, Facciamo gol tra le stelle All’evento di beneficenza, “Facciamo gol tra le stelle”, svoltosi allo Sportitalia Village, ai microfoni di Calciomercato.it sono intervenuti Lucas Biglia e Danilo D’Ambrosio. Dopo Conceicao, idea nuova per il Milan: l’annuncio di Biglia CM.IT – Calciomercato.it L’ex centrocampista ha parlato tanto di Milan, soffermandosi sulla questione allenatore e sul futuro di Reijnders. Si affronta, dunque, subito, il discorso legato all’olandese: “E’ sicuramente un giocatore importante, che ha fatto benissimo, nonostante la stagione difficile del Milan... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dopo Conceicao, idea nuova per il Milan: l’annuncio di Biglia | CM.IT

