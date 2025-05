Doogee Blade20 Turbo | rugged phone sottile 15 8 mm 10 300 mAh HD da 6 6? e Android 15

Scopri il Doogee Blade20 Turbo, il rugged phone più sottile della sua categoria, con un profilo di soli 15,8 mm. Dotato di una robusta scocca in lega di alluminio-titanio, questo dispositivo unisce resistenza e stile, offrendo prestazioni elevate con una batteria da 10.300 mAh e un display HD da 6,6 pollici, il tutto supportato dal potente sistema operativo Android 15.

