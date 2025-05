Doogee Blade20 Turbo | il rugged phone ultrasottile con batteria da 10300mAh e Android 15

Il Doogee Blade20 Turbo si distingue come il rugged phone ultrasottile più innovativo del mercato, con uno spessore di soli 15.8 mm e una straordinaria batteria da 10300 mAh. Equipaggiato con Android 15, combina design elegante e robustezza, grazie alla sua scocca in lega di alluminio-titanio, offrendo un'esperienza di utilizzo senza compromessi in qualsiasi situazione.

Con uno spessore di soli 15.8 mm, il Blade20 Turbo è attualmente il rugged phone più sottile della sua categoria. Nonostante l'esiguo spessore tuttavia la resistenza dello smartphone non è in discussione grazie ad una scocca leggera e robusta realizzata in lega di alluminio-titanio proveniente dall'industria aerospaziale, un materiale noto per essere al

