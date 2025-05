Donne coraggiose | la storia di Nellie Bly raccontata da Alessia Cannizzaro

Scopri la straordinaria storia di Nellie Bly, una pioniera del giornalismo investigativo, raccontata con passione da Alessia Cannizzaro nel suo nuovo libro "Scritto con coraggio – Vita e imprese di Nellie Bly". Questa opera, disponibile dal 25..., celebra il potere della scrittura e il coraggio delle donne che hanno sfidato le convenzioni, dimostrando che una penna può davvero cambiare il mondo.

