Donna uccisa a Legnano il marito si consegna ai carabinieri

A Legnano, una tragica vicenda ha scosso la comunità: Vasilìca Potincu, 35 anni, è stata trovata assassinata nel suo appartamento, con un coltello conficcato nella schiena. Il marito si è presentato spontaneamente ai carabinieri di Brescia, ammettendo di essere ricercato, ma negando qualsiasi coinvolgimento nell'omicidio della ex moglie. L'episodio solleva interrogativi su una storia personale segnata da tensioni e conflitti.

L'ipotesi è che sia stata uccisa da un cliente al culmine di un litigio. Per scovare l'assassino si cerca nei tabulati telefonici della vittima e si stanno visionando immagini delle telecamere di…

