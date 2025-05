Donna uccisa a Legnano il marito sarebbe estraneo al delitto | arrestato per altri reati

A Legnano, la tragica morte di Vasilica Potincu, 35enne accoltellata, ha suscitato sgomento. Il marito, un autotrasportatore di 38 anni, si è consegnato alle autorità a Brescia, ma risulta estraneo all'omicidio. Attualmente, è in arresto per reati diversi, tra cui un mandato di cattura europeo per sfruttamento. Le indagini proseguono per fare luce sull'episodio.

Il 38enne autotrasportatore che oggi si è consegnato alle autorità a Brescia è escluso dalle indagini per l'omicidio della moglie Vasilica Potincu, 35 anni, accoltellata a morte in via Stelvio a Legnano (Milano) nella serata di sabato. Sull'uomo pendeva un mandato di cattura europeo per sfruttamento della prostituzione e reati predatori, ma secondo i primi riscontri degli investigatori non è coinvolto nell'omicidio della moglie. Il 38enne è stato sì arrestato, ma in esecuzione del mandato di cattura europeo emesso dalla Romania, non per l'omicidio della compagna dalla quale ha avuto un figlio di 14 anni... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Donna uccisa a Legnano, il marito sarebbe estraneo al delitto: arrestato per altri reati

