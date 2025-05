Donna uccisa a Legnano ex marito si costituisce | Non c’entro con delitto

A Legnano, la tragedia si è consumata con la scoperta del corpo di Vasilica Potincu, una donna di 35 anni. Il suo ex marito, un connazionale di 38 anni, si è costituito a Brescia, sostenendo di non avere legami con il delitto. L'uomo, già ricercato dalla Romania per reati predatori, è ora al centro delle indagini su questo tragico caso.

(Adnkronos) – L'ex marito di Vasilica Potincu, la 35enne romena trovata morta ieri in un appartamento a Legnano, è andato a costituirsi ieri a Brescia. Sull'uomo, connazionale di 38 anni, pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Romania lo scorso 15 maggio per reati predatori. Il 38enne, autotrasportatore, aveva precedenti per sfruttamento della prostituzione.

